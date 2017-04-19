Суд ООН удовлетворил только одну просьбу Украины по иску против России

19 апреля 2017, 16:54
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Суд согласился на введение временных мер против РФ для защиты меньшинств в Крыму, но при этом отказался удовлетворить иск Украины о финансировании терроризма

Суд ООН удовлетворил только одну просьбу Украины по иску против России | Политика | Дело Увеличить картинку

Международный суд ООН (Гаага) принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении Российской Федерации согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о чем говорилось в иске Украины против России.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", — сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

При этом Суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Суд отметил, что нарушение статей 2 и 5, на которые ссылается украинская сторона, направлены на защиту физических лиц от проявлений дискриминации. На введение временных мер сторона может ссылаться только тогда, когда есть свидетельства об актах расовой дискриминации.

"Относительно предоставленных суду свидетельств, некоторые из них отвечают определению дискриминации, например в части ведения обучения украинскому языку для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека в Украине", — заявил судья.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время ее незаконной агрессии против Украины. Первые слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта.

Украинская сторона ссылается на две Международные конвенции, которые нарушила Россия: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Теги: оон , гаагский суд , война с россией

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Суд ООН удовлетворил только одну просьбу Украины по иску против России | Политика | Дело
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