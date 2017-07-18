Суд определил Розенблату меру пресечения

Соответствующее решение суд принял, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Указанную сумму залога нардеп обязан внести в течение 5 дней.

Возложенные на депутата обязательства действуют до 12 сентября.

Сам Розенблат заявил, что выполнит решение суда.

"Все, что написано в определении, я выполню", — сказал политик журналистам после завершения заседания суда.

В июне директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Сумма полученных взяток превышала 300 тыс. грн.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест этих двух нардепов.

12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М. Полякова и Б. Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

САП просила для Б. Розенблата меру пресечения в виде залога в сумме 10 млн грн.