Суд определил Розенблату меру пресечения

18 июля 2017, 19:11
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Соломенский районный суд Киева избрал народному депутату Украины Бориславу Розенблату меру пресечения в виде залога в сумме 7 млн грн и возложил на него обязательство носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта

Суд определил Розенблату меру пресечения | Политика | Дело Увеличить картинку

Соответствующее решение суд принял, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Указанную сумму залога нардеп обязан внести в течение 5 дней.

Возложенные на депутата обязательства действуют до 12 сентября.

Сам Розенблат заявил, что выполнит решение суда.

"Все, что написано в определении, я выполню", — сказал политик журналистам после завершения заседания суда.

В июне директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Сумма полученных взяток превышала 300 тыс. грн.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест этих двух нардепов.

12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М. Полякова и Б. Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

САП просила для Б. Розенблата меру пресечения в виде залога в сумме 10 млн грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: янтарь , депутат , коррупция , борислав розенблат

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Суд определил Розенблату меру пресечения | Политика | Дело
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