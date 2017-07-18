Суд определил Розенблату меру пресечения

По материалам:
Раздел: Новости Украины > Политика
Теги: янтарь , депутат , коррупция , борислав розенблат
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|25.96
|EUR
|-
|-
|29.76
|RUB
|-
|-
|0.44
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.89
|11.9
|Киевская область
|21.76
|10.61
|Львовская область
|21.43
|10.69
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.