Суд опубликовал новую повестку Януковичу

Оболонский районный суд Киева опубликовал на своем сайте повестку обвиняемому в государственной измене Виктору Януковичу на заседание по его делу, которое должно состояться 18 мая.

Отмечается, что Янукович может принять участие в заседании с помощью видеосвязи. Рассмотрение дела назначено на 10:00 18 мая.

14 марта 2017 года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт против Януковича, которого подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Прокуратура в суде будет добиваться для Януковича пожизненного заключения. Суд при этом перенесли на 18 мая.