Суд опубликовал новую повестку Януковичу

06 мая 2017, 08:30
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Суд опубликовал новую повестку Януковичу, где отмечается, что экс-президент может принять участие в заседании с помощью видеосвязи

Суд опубликовал новую повестку Януковичу | Политика | Дело Увеличить картинку

Оболонский районный суд Киева опубликовал на своем сайте повестку обвиняемому в государственной измене Виктору Януковичу на заседание по его делу, которое должно состояться 18 мая.

Отмечается, что Янукович может принять участие в заседании с помощью видеосвязи. Рассмотрение дела назначено на 10:00 18 мая.

14 марта 2017 года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт против Януковича, которого подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Прокуратура в суде будет добиваться для Януковича пожизненного заключения. Суд при этом перенесли на 18 мая.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: виктор янукович , суд , политика

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Суд опубликовал новую повестку Януковичу | Политика | Дело
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