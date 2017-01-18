Суд оставил месторождение золота фирме экс-министра МВД Захарченко

Государственная служба геологии и недр по решению суда отменила остановку разрешений на добычу золота на месторождении в Закарпатской области для "Карпатской рудной компании", которую связывают с беглым экс-главой МВД Виталием Захарченко.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление Высшего административного суда Украины.

В октябре 2016 года Закарпатский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ Государственной службы геологии и недр Украины от 25 апреля 2014 "Об аннулировании, приостановлении и возобновлении действия специальных разрешений на пользование недрами и установление сроков для устранения нарушений" в части остановки действия специального разрешения на пользование недрами от 16 марта 2012 года.

В декабре 2016 года это решение поддержал и апелляционный суд во Львове.

Не соглашаясь с вышеупомянутыми судебными решениями, ответчик обратился с кассационной жалобой в Высший административный суд Украины с просьбой отменить указанные выше судебные решения.

12 января 2017 года Высший административный суд Украины принял постановление отказать в открытии кассационного производства по жалобе Государственной службы геологии и недр Украины.

В постановлении суда говорится, что оно не подлежит обжалованию, однако может быть пересмотрено Верховным Судом Украины.

Напомним, ООО "Карпатская рудная компания" получило специальное разрешение № 4113 на опытно-промышленную разработку месторождения Береговское в начале 2012 года.

Учредителями "Карпатская рудная компания" были Валерий Бредихин и ООО "ГГП "Брик", директором которого также был Бредихин.

Он имел общую фирму "Линкруст" с женой экс-министра МВД Виталия Захарченко Людмилой. Кроме того, Бредихин вместе с самим Захарченко владеют товарным знаком "Трибушаны".

Летом 2016 года владельцем 100% акций "Карпатская рудная компания" стала кипрская фирма "Аvellana gold ltd", владельцем которой указан гражданин США Сэвэдж Брайан.

В сентябре "Аvellana gold ltd" получила три спецразрешения на разведку и добычу полиметаллических руд на Западной Украине.

Работы будут проводиться на двух месторождениях, на которые имеет действительные спецразрешения "КРК" — Берегово и Мужиевское. Также "Аvellana gold ltd" получило специальное разрешение на работы на месторождении в Квасово.