Суд отказался рассекретить электронные декларации военных прокуроров

Окружной административный суд Киева не нашел нарушений в действиях главного военного прокурора Анатолия Матиоса, которыми он засекретил электронные декларации военных прокуроров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. Сообщается, что 27 декабря суд рассмотрел иск против Матиоса и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые засекретили информацию об имуществе военных прокуроров."После выхода из совещательной комнаты суд принял решение — отказать истцу в удовлетворении иска", — говорится в сообщении.

Также в суде добавили, что в действиях Матиоса не установлено нарушений законодательства.

Напомним, в апреле стало известно, что НАПК скрыло декларации сотрудников Генпрокуратуры, в том числе военных прокуроров. Перед этим сайт агентства неделю не работал под предлогом технических работ. Позже в НАПК объяснили, что изъяли декларации прокуроров из Реестра е-деклараций в связи с применением специальных мер специальных мер. В июне Окружной административный суд Киева открыл производство в связи с закрытием доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры. Иск подал Центр противодействия коррупции.



