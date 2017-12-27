Суд разблокировал закупку сканеров для таможни на 400 млн гривен

Окружной административный суд Киева по иску Государственной фискальной службы отменил решение, которым в сентябре 2017 года была заблокирована закупка сканеров для таможни. Об этом заявил исполняющий обязанности главы налоговой Мирослав Продан.

"Без промедления начнем процедуру конкурсных торгов. На первом этапе планируем закупить шесть-семь стационарных сканирующих комплексов. В планах на январь также начало тендера на закупку около 20 весовых комплексов для таможни", — написал Мирослав Продан на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он также заявил, что "за счет детенизации, борьбы с контрабандой и схемой минимизации таможенных платежей" налоговой удалось обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 70 млрд грн.

Напомним, фискальная служба в течение июля-октября текущего года объявила три тендера на закупку восьми сканирующих систем для осмотра грузового транспорта общей стоимостью практически 800 млн грн. Сканерами планировали оснастить таможенные посты во Львовской, Закарпатской, Волынской и Харьковской областях.

Два тендера (оба на 169 млн грн) на закупку четырех сканеров не состоялись, поскольку налоговая отклонила предложения всех компаний-участников. В ходе третьего тендера (на 338 млн грн) налоговая отклонила предложения шести из восьми компаний-участников. После этого одна из компаний, чье предложение отклонили, пожаловалась в Антимонопольный комитет на незаконную дисквалификацию, а также на незаконное допущение к тендеру одного участника. В АМКУ посчитали, что фискальная служба действительно незаконно допустила одну из двух компаний. Таким образом, согласно законодательству, тендер не состоялся. После этого налоговая пожаловалась в суд на решение АМКУ.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о намерении инициировать увольнение главы АМКУ Юрия Терентьева в случае выявления сговора для прикрытия контрабанды на таможне.

В свою очередь Терентьев пояснил, что тендер был отменен законно — вследствие недостаточного количества участников. Он объяснил, что из семи тендерных предложений ГФС отклонила все, кроме двух. Впоследствии одно из них было обжаловано, а АМКУ принял решение об отмене тендера, так как к торгам мог быть допущен только один участник.