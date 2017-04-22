Суд отпустил топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украина" Перелому на поруки

22 апреля 2017, 17:21
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Суд отпустил на поруки второго фигуранта в "деле Мартыненко" Перелому

Суд отпустил топ-менеджера НАК Увеличить картинку

Соломенский районный суд г.Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение сегодня принял судья Соломенского райсуда Александр Бобровник.

"Применить к Переломе… меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов", — зачитал решение Бобровник в зале суда в субботу.

Суд определил получателями Переломы народных депутатов Николая Княжицкого, Павла Пинзеника, Елену Ледовских и Елену Бойко (фракция "Народный фронт").

Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн грн.

Вместе с тем суд обязать поручителей обеспечить выполнение подозреваемым Переломой таких обязательств: пребывать к детективам НАБУ, прокурору САП и следственному судье по первому требованию, не отлучаться из г.Киева без разрешения детективов, прокурора или суда, а также сообщать правоохранительным органам об изменении места проживания или работы.

Также суд обязал Перелому воздержаться от какого либо общения с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко, главой правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") Русланом Журило и рядом других лиц.

Ранее в этот день судья Соломенского районного суда г.Киева Бобровник отпустил бывшего депутата Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов и министра. Таким образом судья отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения Мартыненко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

Перелома — второй фигурант по делу о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого, 20 апреля, был задержан бывший народный депутат Мартыненко.

Перелома был задержан также 20 апреля детективами НАБУ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Перелома также фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн. Это дело уже передано в суд, и задержанный имеет статус обвиняемого.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: николай мартыненко , нафтогаз 20077720 , суд

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