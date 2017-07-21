Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода

21 июля 2017, 08:19
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Кроме директора ЛБТЗ в причастности к коррупционной схемы подозреваются еще 4 человека

Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода | Криминал | Дело Увеличить картинку

Соломенский районный суд города Киева до 13 сентября отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Чиновника подозревают в присвоении и растрате имущества. Кроме директора ЛБТЗ в причастности к коррупционной схемы подозреваются еще 4 человека. Как было установлено досудебным расследованием, ЛБТЗ выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6.

По документам ЛБТЗ приобрел в ООО "Булет Лайн" и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей, за что получил оплату в размере 28 млн 560 тыс. гривень. Сообщается, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов. Договор с ООО также был фиктивный, а двигатели — не новые, а бывшие в использовании. К тому же эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе инспектор одного из отделов Управления патрульной полиции требовал и получил от гражданина 200 долларов за снятие с розыска его автомобиля.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: набу , минобороны

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Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода | Криминал | Дело
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