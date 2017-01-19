Суд поставил точку в аресте Курченко

3 января 2017 года следственный судья Печерского рай суда Киева удовлетворил повторное ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании Сергею Курченко меру пресечения — содержание под стражей.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, сторона защиты указанное решение обжаловала. Однако 18 января решение следственного судьи суда первой инстанции в полном объеме Апелляционным судом Киева признано законным и обоснованным и в дальнейшем обжалованию не подлежит.

"Таким образом поставлена точка в принятии со стороны ГПУ мер процессуального обеспечения международного розыска Курченко, что позволяет другим компетентным органам их реализовать", — говорится в сообщении.

Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 — начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

Генпрокуратура проводит досудебное расследование в этом уголовном производстве.

С марта 2014 года Курченко находится в международном розыске.