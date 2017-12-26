Суд принял новое решение по сыну Авакова — СМИ

Соломенский райсуд Киева постановил вернуть паспорт для выезда за границу сыну главы МВД Украины Арсена Авакова Александру Авакову и снять с него электронный браслет. Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, 22 декабря. Об этом сообщает ТСН.ua, ссылаясь на источник в суде.

По словам источника, Александр Аваков также просил отпустить его в Италию до 14 января 2018 года.

САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 — начале 2015 года. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

Двум лицам, задержанным 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков МВД", сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет об экс-замглавы МВД Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Украины Авакове.

Позднее детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного — руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководившего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.

Напомним, Соломенский райсуд Киева 1 ноября 2017 года избрал Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства.