Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко

07 января 2017, 18:09
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Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко — личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира

Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко | Политика | Дело Увеличить картинку

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по "церковному делу".

Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка — бывшего начальника киевской милиции.

Следователь ГПУ сообщил, что подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко — личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Известно, что подозреваемым в этом деле является также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Еще двое подозреваемых — командир и заместитель СБСМ "Грифон" ГУМВД Украины в г. Киеве. Информации относительно разрешения на задержание остальных фигурантов пока нет.

8 декабря Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Новинского.

По материалам: Украинская правда
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Теги: виктор янукович , виталий захарченко , суд

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Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко | Политика | Дело
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