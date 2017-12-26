Суд в Киеве рассмотрит 3 января иск Саакашвили к миграционной службе

26 декабря 2017, 17:46
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Минюсту не будет запрещена процедура экстрадиции Саакашвили до окончания судебного процесса

Суд в Киеве рассмотрит 3 января иск Саакашвили к миграционной службе | Политика | Дело Увеличить картинку

Окружной административный суд Киева отказался запретить Минюсту заниматься вопросом экстрадиции из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Соответствующее решение огласила судья Окружного административного суда Киева Татьяна Скочок.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Одесской ОГА, в котором она просила суд запретить Министерству юстиции Украины осуществлять экстрадицию их подзащитного до вступления в законную силу решения Окружного административного суда Киева по иску Саакашвили к миграционной службе об отказе в предоставлении ему дополнительной защиты.

"В удовлетворении заявления об обеспечении иска отказать", — объявила резолютивную часть решения судья. Она также уточнила, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Скочок также отметила, что в настоящее время суд рассмотрел все ходатайства стороны истца.

Также окружной админсуд перенес на 3 января 2018 года рассмотрение дела по существу по иску Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты.

Саакашвили с оптимизмом отнесся к данному решению Окружного административного суда Киева. "Еще одна маленькая тактическая победа. Сегодня окружной админсуд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до Нового года. Суд отказался принимать решение и отложил заседание как минимум до 3 -го января, так что Новый год я точно буду встречать в Киеве", — написал Саакашвили в своем Facebook.

Напомним, что 11 декабря Печерский суд Киева полностью отклонил ходатайство прокуратуры в отношении Михаила Саакашвили. Сторона обвинения требовала назначить круглосуточный домашний арест по адресу: ул. Костельная, 7, кв. 32, сроком на два месяца, с обязательством являться на следственные действия. Сторона защиты выступила против любой меры пресечения.

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Теги: михаил саакашвили , экстрадиция , административный суд , генпрокуратура

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Суд в Киеве рассмотрит 3 января иск Саакашвили к миграционной службе | Политика | Дело
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