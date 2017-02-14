Суд в Москве оставил украинского журналиста Сущенко за решеткой

"Заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения. Вполне предсказуемо", — написал Фейгин в Фейсбуке.

Фейгин настаивал на изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест (консульский отель Украины в Москве, на который не распространяется право дипломатической неприкосновенности).

Как сообщалось, Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей еще на три месяца — до 30 апреля.

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам М.Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

О задержании украинского журналиста "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года.

Защита Сущенко готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.