Суд в Москве оставил украинского журналиста Сущенко за решеткой

14 февраля 2017, 11:19
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Московский городской суд во вторник рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина на продление ареста журналиста национального информагентства "Укринформ", незаконно удерживаемого в России, и оставил ее без удовлетворения, сообщил сам адвокат

Увеличить картинку Фото: Facebook/rostyslav.demchuk

"Заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения. Вполне предсказуемо", — написал Фейгин в Фейсбуке.

Фейгин настаивал на изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест (консульский отель Украины в Москве, на который не распространяется право дипломатической неприкосновенности).

Как сообщалось, Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей еще на три месяца — до 30 апреля.

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам М.Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

О задержании украинского журналиста "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года.

Защита Сущенко готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.

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Теги: война с россией , журналист , сми

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