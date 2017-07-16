Суд вернул Киеву имущество на 23 млн грн

16 июля 2017, 13:49
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В Киеве суд вернул в коммунальную собственность имущество на 23 млн грн — 2 помещения, которые несуществующими решениями судов Донецкой области зарегистрировали за физлицами

Суд вернул Киеву имущество на 23 млн грн | Киев | Дело Увеличить картинку

При содействии Киевской местной прокуратуры №9 из незаконного владения истребовано два коммунальных помещения площадью свыше 1 тыс. м2, стоимость которых составляет более 23 млн грн, расположенных на ул. Волынская и ул. Очаковская в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В частности, правоохранители выяснили, что право собственности на помещения, в которых размещались подразделение жилищно-эксплуатационного участка для обслуживания жилого фонда Соломенского района г. Киева и медицинская амбулатория коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №2", на основании несуществующих решений судов Донецкой области было незаконно зарегистрировано за физическими лицами.

"Учитывая это, местная прокуратура обратилась в Соломенский районный суд Киева с исками об истребовании указанного коммунального имущества из незаконного владения физических лиц. На сегодняшний день исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили "схему" присвоения свыше 110 млн грн "Киевского электровагоноремонтного завода".

По материалам: РБК-Украина
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Теги: суд , киев

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Суд вернул Киеву имущество на 23 млн грн | Киев | Дело
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