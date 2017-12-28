Суд восстановил еще одного полицейского начальника, уволенного по делу перестрелки в Княжичах

Окружной админсуд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного из-за причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области. Об этом говорится в решении суда, сообщают "Українські новини".

В своем иске Курята утверждал о безосновательности своего увольнения 27 января 2017 года в связи с отсутствием в его действиях признаков дисциплинарного проступка.

Истец также отметил, что считает незаконным служебное расследование по факту перестрелки в Княжичах.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о частичной обоснованности исковых требований.

Суд отметил, что, согласно плану проведения полицейской операции в Княжичах, Курята не был назначен старшим группы правоохранителей или старшим по проведению всей операции.

"Как отметил сам истец, он посчитал своим долгом принять участие в запланированных и утвержденных начальником ГУ следственно-розыскных мероприятиях, в которых предусматривалось участие его непосредственных подчиненных Управления криминальной разведки, о соответствующем уголовном производстве ему стало известно в ходе оперативных совещаний у начальника ГУ НП в Киеве Крищенко А.Е.", — сказано в постановлении суда.

Суд решил, что Курята не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах. В итоге суд признал незаконным решение Нацполиции о проведении служебного расследования, признал незаконным и отменил приказ об увольнении Куряты.

Суд постановил немедленно восстановить его в должности начальника уголовного розыска полиции Киева.

Согласно решению суда, Нацполиция также обязана выплатить подозреваемому 104 тыс. грн заработной платы за время вынужденного прогула.

Как известно, в августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении трем бывшим полицейским, в том числе начальнику уголовного розыска Куряте, в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области 4 декабря 2016 года.

В результате перестрелки были убиты 5 полицейских.

В ноябре Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.