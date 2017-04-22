Суд выбрал меру пресечения экс-нардепу Мартыненко — отпустить на поруки

22 апреля 2017, 14:42
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Судья принял решение по избранию меры пресечения экс-народному депутату Николаю Мартыненко — отпускает его на поруки

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Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник, председательствующий в заседании по избранию меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, отказал в его аресте и решил отпустить на поруки.

Поручителями определены 18 народных депутатов Украины, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, заместитель главы ЦИК Андрей Магера. Поручители должны обеспечить выполнение Мартыненко следующих обязательств: являться по первому требованию в НАБУ, САП и суд, не отлучаться из Киева без согласования с этими органами. Также ему запрещено общаться с Сергеем Переломой, Русланом Журило, Сорокиным, Мрией Лапиньш, Вольфгангом Айбергером.

"Освободить из под стражи в зале суда", — зачитал решение судья. Также Мартыненко должен сдать все свои заграничные паспорта.

Перед этим адвокаты обвиняемого потребовали отвод суда в лице Александра Бобровника, обвинив его в предвзятости. Прокуратура не поддержала это заявление.

Ранее Александр Бобровник удалился в совещательную комнату для принятия решения после того как заслушал адвокатов, сторону обвинения и самого Мартыненко.

Напомним, 20 апреля следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко. Экс-нардеп был доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий.

Николая Мартыненко подозревают в растрате средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

САП требует избрать подозреваемому Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

Сам Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: николай мартыненко , коррупция , набу , суд

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