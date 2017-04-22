Суд выбрал меру пресечения экс-нардепу Мартыненко — отпустить на поруки

Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник, председательствующий в заседании по избранию меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, отказал в его аресте и решил отпустить на поруки.

Поручителями определены 18 народных депутатов Украины, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, заместитель главы ЦИК Андрей Магера. Поручители должны обеспечить выполнение Мартыненко следующих обязательств: являться по первому требованию в НАБУ, САП и суд, не отлучаться из Киева без согласования с этими органами. Также ему запрещено общаться с Сергеем Переломой, Русланом Журило, Сорокиным, Мрией Лапиньш, Вольфгангом Айбергером.

"Освободить из под стражи в зале суда", — зачитал решение судья. Также Мартыненко должен сдать все свои заграничные паспорта.

Перед этим адвокаты обвиняемого потребовали отвод суда в лице Александра Бобровника, обвинив его в предвзятости. Прокуратура не поддержала это заявление.

Ранее Александр Бобровник удалился в совещательную комнату для принятия решения после того как заслушал адвокатов, сторону обвинения и самого Мартыненко.