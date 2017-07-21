Суд закрыл дело о совместительстве Ляшко

21 июля 2017, 12:53
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Суд закрыл дело против лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно совместительства, которое возбудило Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции. Об таком решении суда сообщил сам Ляшко после заседани.

Суд закрыл дело о совместительстве Ляшко | Политика | Дело Увеличить картинку

"Дело закрыто, никакого правонарушения нет. Мы не нарушаем закон", — заявил Олег Ляшко.

По его словам, сторона обвинения скрыла доказательства отсутствия в действиях депутата правонарушения. "И они сфальсифицировали протокол", — отметил лидер радикалов.

Прокурор в этом деле Валентина Сеник заявила, что не увидела доказательств вины Ляшко в деле. Так, по ее словам, НАПК заявляла, что Ляшко является одним из акционеров общества. "Однако такие доказательства в регистрационном деле, а это первоисточник, отсутствуют", — заявила Сеник.

Она отметила, что "уполномоченное лицо НАПК составило протокол на основании своих внутренних убеждений и полученных доказательств". Решение суда может быть обжаловано.

Напомним, НАПК обвиняет Ляшко в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика". Мосийчук утверждает, что газета не выходит "уже около 10 лет".

В своей декларации Ляшко задекларировал 33,33% корпоративных прав на ЗАО "Редакция газеты" Политика".

По материалам: Украинская правда
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Теги: олег ляшко , напк

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Суд закрыл дело о совместительстве Ляшко | Политика | Дело
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