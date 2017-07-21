Суд закрыл дело о совместительстве Ляшко

"Дело закрыто, никакого правонарушения нет. Мы не нарушаем закон", — заявил Олег Ляшко.

По его словам, сторона обвинения скрыла доказательства отсутствия в действиях депутата правонарушения. "И они сфальсифицировали протокол", — отметил лидер радикалов.

Прокурор в этом деле Валентина Сеник заявила, что не увидела доказательств вины Ляшко в деле. Так, по ее словам, НАПК заявляла, что Ляшко является одним из акционеров общества. "Однако такие доказательства в регистрационном деле, а это первоисточник, отсутствуют", — заявила Сеник.

Она отметила, что "уполномоченное лицо НАПК составило протокол на основании своих внутренних убеждений и полученных доказательств". Решение суда может быть обжаловано.

Напомним, НАПК обвиняет Ляшко в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика". Мосийчук утверждает, что газета не выходит "уже около 10 лет".

В своей декларации Ляшко задекларировал 33,33% корпоративных прав на ЗАО "Редакция газеты" Политика".