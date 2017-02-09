Суд заочно арестовал экс-министра Клименко

09 февраля 2017, 15:05
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Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко

Суд заочно арестовал экс-министра Клименко | Политика | Дело Увеличить картинку

8 февраля 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева удовлетворила ходатайство следователя главного следственного управления Генпрокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Клименко и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Также в определении указано, что в случае задержания Клименко и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Как сообщалось, ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины, а в апреле расширил их на четыре лица, в частности, на А.Клименко. Санкции были введены на основании документов, предоставленных Генеральной прокуратурой Украины.

Сам Клименко неоднократно заявлял о необоснованности выдвинутых против него обвинений и отмечал политический характер преследований в его адрес.

Пресс-служба Клименко 15 июня сообщила, что общий суд Европейского Союза принял решение аннулировать введенные в 2014 году санкции против экс-министра. На официальной странице Клименко в соцсети Facebook обнародованы скан-копии решения суда, датированные 10 июня. При этом отмечается, что о данном решении суда стало известно 14 июня.

Европейский суд своим решением постановил: решение Совета ЕС от 14 апреля 2014 года в "отношении ограничительных мер, направленных против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине, признать недействительным в контексте г-на Александра Клименко".

В 2016 году Печерский районный суд Киева дважды отказал Генеральной прокуратуре Украины в предоставлении разрешении на начало процедуры заочного расследования в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Генпрокуратура планировала начать заочное расследование производства о присвоении экс-министром доходов и сборов 616 млн грн во время пребывания его в должности главы Государственной налоговой службы Украины. Между тем суд установил, что уведомление о подозрении ведомство направило по адресу ул. Механизаторов, кв. 280 в Киеве, тогда как А.Клименко зарегистрирован в кв. 270.

Экс-министр находится в международном розыске не по указанному уголовному производству.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: александр клименко , киевский апелляционный суд

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Суд заочно арестовал экс-министра Клименко | Политика | Дело
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