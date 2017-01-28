Судьбу "долга Януковича" перед Россией решат в апреле

Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 миллиарда долларов перед Российской Федерацией.

"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье требуется принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может уже в апреле", — отметил министр финансов Александр Данилюк.

Ранее в России также сделали свои прогнозы. Так, Минфин РФ ожидает решения суда Англии в промежутке от 1 до 3 месяцев.

Напомним, суд начал рассмотрение дела 17 января. По итогам заседаний суд должен принять решение, рассматривать иск в ускоренном порядке или идти по пути стандартного процесса.

19 января суд провел заключительный день слушаний российского представления относительно ускорения решения по делу об иске России к Украине из-за долга в $3 млрд, которые правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича одолжило в последние месяцы пребывания у власти.