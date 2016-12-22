90 дней спустя: как продвигается судебная реформа в Украине

В приоритете — Верховный суд

В Верховном суде Украины уверяют, что судебная система в стране фактически парализована, особенно это касается судов первой инстанции. По данным ВСУ, в 8 судах из-за массовых увольнений совсем не осталось судей. "Люди не могут развестись или оформить алименты из-за нехватки судей", — жалуются служители Фемиды.

"Многие судьи ушли в отставку еще перед судебной реформой, некоторые из них не могут исполнять обязанности из-за возраста, часть новых судей еще не назначили, поскольку нет решения президента", — утверждает эксперт по судебной реформе Елена Трапезникова.

Как известно, перед началом реформы в отставку по разным причинам ушли почти 3 тысячи судей. Как уверяла Анна Огренчук, член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, массовые увольнения не пойдут во вред системе. По ее словам, состав судов изменится на 60%.

"Поначалу, конечно, принятие решения судами будет не таким быстрым, как хотелось бы. Важно, что новый закон предусматривает создание Верховного суда. Как только он заработает, так суды низших инстанций подтянутся", — считает Огренчук.

По словам главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова, уже сейчас судебная система очистилась на 30%.

"Я могу сказать, что сегодня судейский корпус в стране стал меньше примерно на 30%. Мне кажется, что это серьезный результат… Уже произошло очищение судебной системы, это 1600-1900 судей. В истории независимой Украины так много судей не оставляло систему в течение такого короткого времени", — сказал он.

20 декабря к участию в конкурсе на должность судей Верховного суда допустили 158 человек.

"Мы все усилия бросили на формирование Верховного суда. Сейчас идет конкурс на должность судей. Всего мы планируем набрать 120 судей. На одно место сначала претендовало в среднем 5 человек. По оптимистическим прогнозам, новый суд заработает в первом квартале следующего года", — говорит Елена Трапезникова.

Закон о судоустройстве предусматривает, что Верховный суд будет не только выносить решения как суд высшей инстанции, но также создавать судебные прецеденты для судов низшей инстанции.

"Фактически закон наделяет Верховный Суд функцией нормотворчества, которой у него нет по Конституции. При этом Верховный суд не имеет права законодательной инициативы, хотя он имеет непосредственное дело с законами", — отмечает заместитель председателя хозсуда Харькова Алексей Брынцев.

По его словам, раньше Верховный суд решал правовые коллизии путем выдачи разъяснений, однако это не самый лучший выход из ситуации.

"Это для судов как наркотик. Однако, во-первых, разъяснения не имеют законодательной силы, во-вторых, их на самом деле очень много, в каждой правовой коллизии Верховный суд вынужден давать свои разъяснения, которые очень часто противоречат друг другу. Считаю, что решением этой проблемы может быть предоставление Верховному суду права законодательной инициативы, которая существовала еще в советские времена", — заявил судья.

Однако решение не так легко принять — для этого необходимы изменения в Конституцию. Судьи также могут предлагать свои изменения в законопроекты через народных депутатов, которые обладают правом законодательной инициативы.

Когда в Украине появятся антикоррупционные суды

Судебная реформа предусматривает в Украине создание специальных антикоррупционных судов.

"Мы работали над реформой три года. Однако многие вопросы остаются открытыми. В первую очередь они касаются антикоррупционных судов. В Украине до сих пор не было такого рода судов. Мы их должны сформировать с нуля. Для этого мы должны принять необходимый закон. Для этого необходимо сформулировать требования к судьям этих судов. Уже сейчас понятно, что это должны быть особые судьи", — утверждает Елена Трапезникова.

По словам председателя международной организации Transparancy International Украина Ярослава Юрчишина, работа над проектом закона уже началась.

"В начале января мы надеемся согласовать позиции между представителями Администрации президента, поскольку именно Конституционная комиссия при президенте является ключевым инициатором законодательных изменений в сфере судопроизводства, парламентом и общественностью", — заявил он.

Как считает Юрчишин, по оптимистическим прогнозам, антикоррупционные суды должны заработать в начале 2018 года. "Поскольку до сих пор нет законодательной базы для их запуска, то чисто гипотетически можно заложить такую схему: для подготовки и принятия законов — 3-6 месяцев, для имплементации, то есть запуска конкурса, отбора судей с участием международных экспертов и начала работы — от 6 до 12 месяцев", — сказал он.

Что касается критериев отбора судей, по мнению Ярослава Юрчишина, к судьям антикоррупционных судов можно применить те же критерии, по которым отбирались руководитель и работники НАБУ и САП.

"Это профессиональный опыт, но не только в судебной ветви власти, отсутствие замечаний по добропорядочности и люстрационных требований, надлежащий уровень юридического образования. Но главное, как я считаю, обеспечить судьям надлежащий уровень защиты. Им должна быть предоставлена ​​круглосуточная охрана. В случае угрозы безопасности такая же охрана должна предоставляться членам семей судей и их жилью. В случае особой угрозы безопасности судьи ему и его семье должна быть обеспечена возможность выезда за границу. Это опыт отдельных латиноамериканских стран, где были созданы подобные институты (Гватемала), а также Сербии", — говорит Юрчишин.

Он напоминает, что тянуть с созданием антикоррупционных судов уже некуда.

"Хотя судебная реформа рассчитана на 5-7 лет, мы не имеем такого запаса времени, потому что три года не имеем адекватных судебных процессов по фигурантам санкционного списка Януковича. Каждый год теряем реалистичность привлечения этих лиц к ответственности", — считает он.

Закон приняли. Что дальше?

В "бюджетную" ночь со вторника на среду депутаты проголосовали за закон о Высшем совете правосудия. За него в редакции профильного комитета проголосовал 271 народный депутат.

Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону, Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.

Закон предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи.

Больше всего вопросов при принятии закона вызвали два момента: функционирование Общественного совета добропорядочности и возможность общественности влиять на формирование судов.

На это обращал внимание эксперт по судебной реформе Михаил Жернаков. "В первоначальном проекте фактически нивелировался контроль общественности по назначению судей. И заблокировать назначение таких персонажей как, например, судья Емельянов, было бы невозможно. Однако поправки, которые были приняты Радой, значительно усиливают роль Общественного совета добропорядочности", — заявил он.

По закону, теперь ВККС будет значительно сложнее назначить судью, если есть негативное решение ОСД. "Для этого будет необходимое решение квалификационного большинства Комиссии — 11 голосов из 16. Это очень важная победа, поскольку в полном составе ВККС собирается нечасто", — отметил Жернаков.

На повестке дня был вопрос, как отстранить от исполнения обязанностей судей, назначенных в период президентства Януковича. Но от этих поправок пришлось отказаться.

"Если мы запретим этим судьям работать, это приведет к тому, что судебная система фактически станет. Уже сейчас в 8 судах нет судей. Еще в 70 судах по одному судье. Поэтому решили, что судьи пройдут квалификационную оценку в ВККС", — сказал он.

Однако, как отмечает Елена Трапезникова, это всего лишь второй закон из серии законов, которые должны быть приняты в ходе судебной реформы.

"Сейчас на подходе у нас закон об адвокатуре. Он должен внести важные изменения в деятельность адвокатов. Также ждем закон о Конституционном суде, которые должен урегулировать совершенно новый институт в системе правосудия Украины — конституционную жалобу. Не урегулированы еще и многие моменты судебной реформы. Например, деятельность антикоррупционных судов и Общественного совета добропорядочности. Считаю, что этот институт должен иметь надлежащую материально-техническую базу для своей деятельности", — заявила она.

Реформирование судебной системы рассчитано минимум на 5 лет. За это время система должна очиститься, а судебная власть должна стать независимой от Верховной Рады и президента.