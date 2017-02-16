Свобода инвестиций, защита собственности и госрасходы: Как оценили экономическую свободу в Украине

  16 февраля 2017, 13:28
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Украинская экономика остается репрессивной. Самые низкие оценки эксперты присвоили стране по показателям эффективности судебной системы, инвестиционной свободы и прозрачности работы правительства

Свобода инвестиций, защита собственности и госрасходы: Как оценили экономическую свободу в Украине | Экономика | Дело Увеличить картинку

Украинская экономика за период с лета 2015 года по лето 2016-го сократилась и остается слабой. В стране сокращалось производство и экспорт, наблюдался отток капитала, что продолжало давить на валюту и резервы. Общая устойчивость фискальной политики за этот период ухудшилась, а дефицит госбюджета и уровень долга выросли. Об этом свидетельствуют результаты анализа стран по уровню экономических свобод, который подготовила организация The Heritage Foundation.

Эксперты считают, что стабилизация экономики возможна лишь только в случае реализации реформ, которые снизят уровень коррупции и привлекут инвестиции. Хотя правительство и заявило о старте реформ для восстановления роста, прогресс пока не очевиден, отмечают в The Heritage Foundation.

Согласно рейтингу, среди всех стран Украина опустилась со 162 на 166 место. Но общая оценка экономической свободы немного выросла — с 46,8 до 48,1 из возможных 100 балов.

При этом Украина отнесена к категории стран с репрессивной экономикой и оказалась в компании африканских стран — Мозамбика, Либерии, Чада, Судана, Анголы, Боливии и Гвинеи, а также Гаити, Эквадора, Афганистана и Суринама.

Самыми свободными регионами являются Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия.

Самые низкие оценки эксперты присвоили Украине по показателям эффективности судебной системы (22,6), инвестиционной свободы (25) и прозрачности работы правительства (29,2). Наивысшие оценки страна получила за свободу торговли (85,9), уровень налоговой нагрузки (78,6) и налоговых поступлений (67,9).

По мнению экспертов, в течение 2015-2016 в стране немного улучшилась ситуация со свободой бизнеса, свободой труда, защитой прав собственности и сокращением уровня государственных расходов. В то же время показатель монетарной свободы, который включает ценовую стабильность, снизился.

В The Heritage Foundation отмечают, что украинское законодательство защищает права собственности, позволяет бороться с коррупцией и обеспечивает независимость судебной системы. Но реализация норм у нас не всегда на высоком уровне. Так, новосозданные антикоррупционные органы встретили сильное сопротивление со стороны заинтересованных лиц через институты государства и общества.

Эксперты отмечают, что в Украине был упрощен процесс регистрации бизнеса, в то же время принятие лицензионных условий до сих пор не завершено. Так, нормативная неопределенность сказывается на бизнесе. При этом отмечают, что в Украине до сих пор действует устаревший Трудовой кодекс. Приведение же цен на газ и отопление к рыночному уровню в The Heritage Foundation оценивают позитивно.

Уровень государственных расходов эксперты оценили на 38,2 из 100 балов. Отмечают, что их доля в общем объеме ВВП составляет 45,4%.

Дефицит бюджета составляет приблизительно 3,5% ВВП, а госдолг равен 80,2%. Кроме того, в The Heritage Foundation отмечают негативное влияние военного и торгово-транзитного конфликта с Россией на экспорт и привлечение инвестиций.

Экономическую свободу в России за этот период эксперты оценили значительно лучше, чем в Украине, присвоив 57,1 баллов из возможных 100. РФ за этот период улучшила свою оценку на 6,5 баллов и оказалась на 114 позиции.

Индекс экономической свободы 2017

По материалам: "Дело"
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Теги: инвестиции , прямые иностранные инвестиции , экспорт , дефицит , долг , налоги , коррупция , торговля , инфляция , рейтинг , зона свободной торговли

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Свобода инвестиций, защита собственности и госрасходы: Как оценили экономическую свободу в Украине | Экономика | Дело
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