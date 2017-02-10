Сытник анонсировал окончание расследования первой части дела Онищенко и допросы по факту опубликованных аудиозаписей

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершает расследование первой части "газового дела" народного депутата Александра Онищенко.

"В понедельник по первой части этого дела — по тем фигурантам, которые установлены и находятся под арестом или другой мерой пресечения — планируется объявление об окончании расследования… и они будут знакомиться с материалами", — сказал глава НАБУ.

Также он высказался об опубликованных накануне аудиозаписях, обнародованных беглым депутатом Александром Онищенко. Разговор произошел якобы в Испании с Николаем Мартыненко, который выступил посредником между ним и Петром Порошенко.

Напомним, в декабре 2016 года была обнародована аудиозапись, предоставленная как разговор Онищенко с лидером фракции "Воля народа" Олесем Довгим. Тогда Онищенко заявил, что депутаты продают свои голоса в Верховной Раде. По его словам, купленными, в частности, были голоса за назначение и отставку генпрокурора Виктора Шокина, новое назначение Юрия Луценко и отставку с должности главы Службы безопасности Валентина Наливайченко.

"Это расследует детектив. Естественно, что ждать мы не будем, будем вызывать, будем допрашивать", — отреагировал Сытник на новые записи.

Он также отметил, что записи появились уже после запуска уголовного производства против Онищенко, таким образом экс-депутат отвлекает внимание.

"Онищенко не уйдет от ответственности за коррупционные действия. Он пытается привлечь внимание, называя дело политическим. Во всех записях, которые вчера появились, я не вижу политических преследований. Я вижу подтверждение того, что есть человек, который замешан в коррупционных преступлениях и хочет избежать наказания за свои действия", — подчеркнул Сытник.

Глава НАБУ обратился к беглому нардепу с призывом передать эти записи для их детального изучения.

"Еще раз обращаюсь к Онищенко: если вы имеете такие записи, про которые вы постоянно говорите, передайте для привлечения членов этой группы к ответственности, в 10-й раз говорю, передайте и мы будем заниматься", — сказал Сытник.

По словам А.Сытника, данные записи не могут быть использованы как доказательства. Чтобы они стали частью уголовного дела, нужны сами носители и фоноскопические исследования. Впрочем, проводить допросы, опираясь на опубликованные записи, никто не запрещает.

Напомним, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

На данный момент в уголовном деле 20 подозреваемых, 6 из них арестованы, один под домашним арестом, двум выбрана мера пресечения в виде денежного залога, еще троим суд изберет меру пресечения в ближайшее время, остальные находятся в розыске.

Арестованы деньги на банковских счетах в Латвии, а также имущество на сумму 315 млн грн, во время обысков изъято 600 тысяч долларов США наличными.

Кроме того, разорваны договоры между "Укргазвыдобування" и компаниями, подконтрольными Онищенко. По отчетам НАБУ, за полгода после раскрытия коррупционных средств прибыль компании превысила 162 млн грн, что в пять раз превышает заработок во действия схем.