Телеканал UBR прекращает вещание с 1 января 2017 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь. "Под елочку — новость, закрыли UBR, сиротиношку...", — написал он.

Кроме того, в комментарии к своему сообщению Шинкарь уточнил, что вещание прекращается с 1 января 2017 года. "Да, полностью канал. С первого января 2017 в эфире просто "матрас", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство телеканала 1+1 заявило о попытке лишить телеканал лицензии. 29 декабря заканчивается срок лицензии на аналоговое вещание канала. По словам коллектива 1+1, из различных источников поступает информация о том, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки.