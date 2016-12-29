Телеканал UBR прекращает вещание с 1 января

29 декабря 2016, 09:09
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Об этом заявил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь

Телеканал UBR прекращает вещание с 1 января | Общество | Дело Увеличить картинку

Телеканал UBR прекращает вещание с 1 января 2017 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь. "Под елочку — новость, закрыли UBR, сиротиношку...", — написал он.

Кроме того, в комментарии к своему сообщению Шинкарь уточнил, что вещание прекращается с 1 января 2017 года. "Да, полностью канал. С первого января 2017 в эфире просто "матрас", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство телеканала 1+1 заявило о попытке лишить телеканал лицензии. 29 декабря заканчивается срок лицензии на аналоговое вещание канала. По словам коллектива 1+1, из различных источников поступает информация о том, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: телевидение

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Телеканал UBR прекращает вещание с 1 января | Общество | Дело
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