Телеканал "Украина", газету "Сегодня" и сайт Сегодня.ua объединили в единую новостийную платформу

Телеканал "Украина", газета "Сегодня" и сайт Сегодня.ua, входящие в "Медиа Группу Украина", объединены в новостийную платформу , которая получила название "Сегодня".

Цель такого объединения — информирование аудитории 24 часа в сутки 7 дней в неделю через различные форматы: тексты, фото, видео, графику.

Новостной бренд "Сегодня" уже давно коммуницирует со своей аудиторией не только через газету и сайт, но и через другие каналы: соцсети, YouTube. Теперь к ним добавится и телевидение. Таким образом медиагруппа реализовала идею новостей 24/7 — самый востребованный информационный формат, отметил Алексей Мустафин, генеральный продюсер информационного вещания "Медиа Группы Украина".

Изменилась и студия программы "Сегодня" на канале "Украина". Она оснащена высококачественным техническим оборудованием, что позволяет одновременно включать несколько площадок. Новые дизайнерские решения позволили парное ведение и присутствие сразу нескольких гостей в кадре.

ООО "Медиа Группа Украина" — медиахолдинг, который объединяет национальный телеканал "Украина", телеканал "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную Медиа Группу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию "Теле Про" и холдинг "Сегодня".