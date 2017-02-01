Террористы нарушили режим тишины в Авдеевке и обстреляли ремонтников

01 февраля 2017, 15:54
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Пророссийские боевики обстреляли группу ремонтников и саперов, которые пытались восстановить энергоснабжение в "серой" зоне

Террористы нарушили режим тишины в Авдеевке и обстреляли ремонтников | Регионы | Дело Увеличить картинку

Боевики открыли огонь по бригадам энергетиков и сопровождающих их пиротехнических группах Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушив тем самым объявленный ими же до 17:00 среды режим тишины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет. Подлые провокаторы", — написал Аваков в своем микроблоге в Твиттер около 15.20.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112" подтвердил эту информацию.

"Наши саперы и ремонтники где-то 300 м не дошли до позиции сепаров. Они их положили и начали стрелять поверх голов и не давали возможности подняться. На данный момент парни вышли из зоны обстрела. Только что мы слышали работу "Градов", — рассказал он.

Ремонтники и саперы, по его словам, живы и здоровы.

Ранее в "ДТЭК" сообщали, что рассчитывают восстановить энергоснабжение в Авдеевке в течение среды-четверга.

По материалам: "Дело"
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Теги: зона ато , война с россией

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Террористы нарушили режим тишины в Авдеевке и обстреляли ремонтников | Регионы | Дело
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