Тимошенко хочет уволить Гройсмана по такому же принципу, как и Яценюка

"Антизаконная деятельность Парубия, секретариата Верховной Рады вышла за все пределы. Мы настаиваем на регистрации проекта постановления об увольнении господина Гройсмана немедленно, буквально сегодня до конца дня. Мы, безусловно, будем подавать в суд, потому что это прямое нарушение Конституции и регламента", — заявила сегодня Юлия Тимошенко на пресс-конференции.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что спустя несколько часов после регистрации проекта постановления об отставке Гройсмана документ убрали с сайта. Она подчеркнула: без указания председателя Верховной Рады Андрея Парубия такого не случилось бы.

В аппарате Верховной Рады пояснили, что проект постановления был неконституционным, поскольку для его регистрации необходимо 150 подписей народных депутатов. При этом Тимошенко подчеркнула, что в этом нет необходимости и в качестве примера привела проект постановления об отставке премьер-министра Арсения Яценюка от 14 апреля 2016 года, которое внесли два человека — Юрий Луценко и представитель "Народного фронта" Максим Бурбак.

Напомним, сначала 16 февраля 2016 года Юрий Луценко подал проект постановления об отставке Кабмина, подписанный 159 народными депутатами, но его тогда не поддержали. И только после согласования Верховная Рада проголосовала за Постановление о Кабинете министров №4423, поданное Луценко и Бурбаком (без подписей 150 нардепов). Текста законопроекта на сайте нет, но его следствием стала отставка Яценюка.

Как сообщалось, Тимошенко считает, что Гройсман должен уйти в отставку по пяти причинам:

– осознанное уничтожение малого бизнеса как основы стабильности и развития экономики Украины;

– гиперинфляция;

- снижение уровня жизни населения;

– осознанная зачистка малых сел, поселков и городов;

– коррупция в государстве.

Как сообщалось, зарегистрированный в пятницу днем группой народных депутатов в Верховной Раде проект постановления об отставке Гройсмана с поста премьер-министра по состоянию на вечер пропал с сайта парламента.

Согласно опубликованной на сайте парламента информации о внесении "Проекта постановления об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б." (№6076) авторства 11 нардепов от фракции "Батькивщина" и внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова по состоянию на 17:00, он был "передан на рассмотрение руководства". Текст проекта постановления, а также какие-либо сопроводительные документы к нему на то время отсутствовали.

Вместе с тем, спустя некоторое время, название проекта постановления №6076 было изменено на "Проект постановления", дополнительная опубликованная раннее информация (инициаторы, профильный и прочие комитеты) была убрана. В графе прохождения проекта постановления также была убрана информация о передаче его на рассмотрение руководства и значилось, что он "получен Верховной Радой" (предыдущий этап прохождения документа).

По состоянию на 19.00 пятницы при попытке обновить страницу с проектом постановления указывается, что "Законопроект не найден".