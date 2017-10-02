Тимошенко и еще двум депутатам вручили протоколы по незаконному пересечению границы

02 октября 2017, 20:43
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По делу Саакашвили троим депутатам вручили админпротоколы

Тимошенко и еще двум депутатам вручили протоколы по незаконному пересечению границы | Политика | Дело Увеличить картинку

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала третьим народным депутатом, которому сотрудники Государственной пограничной службы Украины вручили административный протокол о незаконном пересечении государственной границы 10 сентября в пункте пропуска"Шегини". Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня сотрудники службы в рамках своих полномочий вручили Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября", — сказал Слободян.

Вместе с тем, он отказался назвать фамилии других нардепов, которым были вручены протоколы, отметив лишь, что "Тимошенко стала третьей".

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что незаконно пересекли границу пять народных депутатов Украины: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: михаил саакашвили , госпогранслужба , юлия тимошенко , протокол

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Тимошенко и еще двум депутатам вручили протоколы по незаконному пересечению границы | Политика | Дело
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