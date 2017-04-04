Почему новый Трудовой кодекс обвиняют в дискриминации

За новый Трудовой кодекс депутаты обещают проголосовать только летом, а тема уже стала горячей. В частности, из-за ситуации с антидискриминационной нормой (хотя далеко не только из-за нее).

Осенью 2015 года с боями, следуя обязательствам Украины в рамках Плана действий по либерализации визового режима, а также в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, парламент все-таки внес в Трудовой кодекс столь ожидаемую нами поправку, в которой упоминался перечень конкретных признаков возможной дискриминации в трудовых отношениях.

Так, в украинском законодательстве впервые появились термины "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность" (СОГИ), что стало большим шагом всего украинского общества на пути к настоящему равенству.

Однако 15 марта этого года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, работая над проектом уже нового Трудового кодекса, полностью удалил перечень защищенных признаков из статьи о запрете дискриминации (ст. 3). Да, именно так: признаки запрета дискриминации delete. И бога ради не подумайте, что этому предшествовали какие либо общественные обсуждения —представителей правозащитных организаций просто не допустили к участию в заседании.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять свою редакцию Кодекса во втором чтении и в целом. Это практически гарантирует, что новый Трудовой кодекс будет принят без упоминания о сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ), но не только о них, но и о многих других признаках. Также сложнее будет защитить себя от дискриминации людям с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам и другим группам риска.

Нужен ли Украине новый КЗоТ? Однозначно нужен. Страна не может жить, отталкиваясь от документа 70-х годов, созданного в лучших традициях социалистических соревнований, поиска коммунизма и тотального равенства

Но и мы уже не те, что были несколько лет назад — мы научились использовать механизмы гражданского контроля и давления. После ряда заявлений (к которым присоединилась и наша организация) стали звучать обещания от президента и вице-премьера Ирины Геращенко, что, дескать, не бывать отказу от обязательств перед европейскими партнерами. Но градус напряжения не спал. В том числе, потому что автор этой самой поправки, депутат от "Народного Фронта" Павел Унгурян продолжает настаивать на своей правоте на различных публичных площадках, на заседаниях комитета и в кулуарных обсуждениях.

Хочется надеяться, что передовая часть украинских законодателей и представителей исполнительной власти понимают, что упоминание признаков СОГИ в Трудовом кодексе — это не какое-то уникальное украинское явление, а общемировая практика. Первые успехи развитых стран на пути к достижению равных прав граждан, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, были отражены именно в антидискриминационных положениях трудового права. Например, в Польше эта поправка появилась на 12 лет раньше, чем в украинском законодательстве.

Понимая здравый скепсис, с которым многие граждане подходят к осмыслению "горячих" тем украинской действительности, считаю нужным внести еще несколько ремарок относительно часто задаваемых вопросов по теме обсуждения. Например, действительно ли работники и работницы часто сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте? Насколько дискриминация связана с сексуальной ориентацией? Как власть может регламентировать отношения между работодателем и сотрудниками?

Дело в том, что ответы на все эти три вопроса лежат в общем-то в одной плоскости. Власть не несет ответственности за преступления, совершенные ее гражданами. Власть несет ответственность за отсутствие законодательного подтверждения, что на вверенной ей территории действует Декларация прав человека. А ведь именно законы государства задают систему координат, в которой живут и работают его граждане, они гарантируют гражданам защиту их естественных прав, свобод и условий их успешного взаимодействия, в частности, на рабочем месте.

От некоторых журналистов и депутатов можно услышать также о якобы "позитивной дискриминации работодателей", "очередном гей-лобби", "попытках ЛГБТ-организаций сорвать голосование нового КЗОТа" и т.д.

Я не могу говорить от лица всех ЛГБТ-организаций. Несмотря на существующие мифы о некоем тайном сговоре гомосексуалов всего мира, увы, такого канала коммуникации не существует. Или, возможно, я к нему не подключена. Но, представляя ВОО "Гей-альянс Украина", я могу говорить о следующем.

Нужен ли Украине новый КЗоТ? Однозначно нужен. Страна не может жить, отталкиваясь от документа 70-х годов, созданного в лучших традициях социалистических соревнований, поиска коммунизма и тотального равенства. Сейчас КЗоТ — это Франкенштейн, скроенный из более чем 100 правок. Возможно ли принимать столь важный для страны закон без широких общественных обсуждений в узком кругу заинтересованных лиц без представителей профсоюзных организаций, разных социальных групп, экспертов, юристов?

Нет, невозможно. У меня есть большие опасения, что такой формат разработки нужен лишь для того, чтобы создать документ, который будет ничем не лучше старого. Иначе зачем такая таинственность?

Изъятие упоминания терминов "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность" из Трудового кодекса приведет к тому, что 7-10% населения Украины вновь окажутся в серой, невидимой зоне законодательства

Особенно удивляет месседж, что эти поправки нужны только ЛГБТ-работникам. Хотя совершенно логично предположить, что представитель ЛГБТ-сообщества также может быть работодателем. И таковых среди нас немало. Давайте наконец признаем, что антидискриминационные положения нужны не работникам или работодателям. Они нужны самому государству как своеобразные маркеры. Государство не может вмешиваться в сиюминутные отношения работник-работодатель. Государство должно определять правила этих взаимоотношений.

Но если говорить о частных случаях, то здесь многое диктует правовая реальность, в которой мы живем. К сожалению, украинская — устроена таким образом, что оценка действия или ситуации происходит именно исходя из характера событий или происшествия. Для того, чтобы суд смог дать правовую оценку тому или иному событию, он должен рассмотреть детали и то, насколько эти детали соответствуют запрету. И в данном случае фраза "запрет дискриминации без указаний того, какие именно признаки следует считать дискриминацией" равносильна термину "коллективная ответственность", когда в результате никто и ни за что не отвечает. Закон должен содержать очень четкие нормы, и только тогда он будет работать.

И наконец последний из таких часто задаваемых вопросов: почему именно сейчас и именно ЛГБТ-активисты подняли шум относительно изъятия признаков, попадающих под запрет дискриминации?

Мы помним насколько тяжело в 2015 году далось голосование за антидискриминационную поправку к действующему Трудовому кодексу. Тогда этот процесс привлек внимание всего ЛГБТ-сообщества и его союзников в Украине, многие впервые вышли на митинг поддержки "безвизового пакета", частью которого и была эта поправка. И тогда это стало нашей маленькой, но очень знаковой победой. Подчеркиваю: не только ЛГБТ-сообщества, но и всего прогрессивного украинского общества, которое понимает связь между гарантиями прав и свобод гражданина и всесторонним благополучием государства и общества, которое оно представляет.

Поэтому ничего удивительного нет в том, что ЛГБТ-сообщество так внимательно отнеслось к угрозе исчезновения поправок, защищающих нас. На сегодня в правовом поле Украины Трудовой кодекс — единственный законодательный акт, который в какой-то мере упоминает нашу социальную группу. Изъятие упоминания СОГИ из Трудового кодекса приведет к тому, что 7-10% населения Украины вновь окажутся в серой, невидимой зоне законодательства.