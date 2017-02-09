Т.М.М. намерен построить на Троещине завод по переработке мусора в электричество

09 февраля 2017, 12:41
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Девелоперско-строительная компания "Фирма "Т.М.М." намерена реализовать проект строительства завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в электроэнергию около ТЭЦ-6 в Киеве, сообщил генеральный директор "ТММ" Николай Толмачев

Увеличить картинку Николай Толмачев. Фото: Новое время

"Технология переплавки мусора аналогична технологии "магма", когда мусор без доступа кислорода расплавляется на раскаленном камне. Технология практически безотходна, выбросов в атмосферу нет, то есть это экологически чистое производство. Собираюсь первым построить такой завод в Украине. Мы уже ведем переговоры с Киевом и Запорожьем", — отметил Толмачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что в настоящее время компания ожидает подписания городским головой Киева Виталием Кличко меморандума, который позволил бы начать строительство мусороплавильного завода в Киеве уже в этом году.

По его словам, такой завод мог бы разместиться возле ТЭЦ-6 на Троещине.

Стоимость проекта Н.Толмачев пока не озвучивает, однако утверждает, что средства на его реализацию намерен привлекать самостоятельно.

СПРАВКА

"Т.М.М." — девелоперско-строительная компания полного цикла — работает на строительном рынке Украины с 1994 года и является одной из ведущих строительных компаний страны. Занимается строительством жилых комплексов "под ключ", а также офисных, торговых, промышленных и инфраструктурных объектов.

Согласно данным единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей на 15 февраля 2016 года, долей 100% в уставном капитале "Фирмы "Т.М.М." владела TMM Real Estate Development plc (Кипр). Уставный капитал "Т.М.М." составляет 747,79 млн грн, ее конечным бенефициаром и генеральным директором является Н.Толмачев.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: тмм , мусор

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