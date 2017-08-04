Топ-10 крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2017

  04 августа 2017, 15:05
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Крупные компании в первом полугодии заплатили 176,6 млрд грн налогов

Увеличить картинку Фото: Нацбанк/flickr

По итогам первого полугодия компании, которые обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков, заплатили 176,6 млрд грн налогов. Это на 31 млрд грн или на 21% больше, чем в первом полугодии 2016-го.

Из этих 176,6 млрд грн уплаченных налогов 59,1 млрд грн пришлось на НДС, 30,7 млрд грн — на акциз, а 25,3 млрд грн — на налог на прибыль.

На первом месте оказалась госкомпания "Укргазвыдобування", которая заплатила налогов на 25,5 млрд грн. Это на 11,9 млрд грн больше, чем за январь-июнь 2016-го. На втором месте — компания "Нафтогаз Украина", которая заплатила налогов на 11,4 млрд грн (увеличив сумму на 608 млрд грн по сравнению с первым полугодием прошлого года). Третью позицию заняла табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", которая заплатила налогов на 6,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016-го.

Компания "Филип Моррис Украина" заплатила налогов на сумму 5,8 млрд грн, что на 156 млн грн меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Компания "Укрнафта" — заплатила 5,5 млрд грн налогов, увеличив за год сумму на 2,2 млрд грн.

"Энергоатом" за январь-июнь заплатил налогов на сумму 4,9 млрд грн, что на 2,6 млрд грн больше, чем в прошлом году. Компания "Укртрансгаз" заплатила 4,4 млрд грн, увеличив уплату налогов на 2 млрд грн.

Компания "Джей Ти Интернешнл Украина" по сумме уплаты налогов расположилась на восьмом месте, заплатив 4,3 млрд грн налогов. Госкомпания "Энергорынок" уплатила 3,9 млрд грн и заняла девятую позицию. Компания "Укртатнафта" оказалась на десятом месте, заплатив 3,7 млрд грн налогов.

Топ-10 крупнейших налогоплательщиков по итогам полугодия

В Офисе крупных налогоплательщиков сообщают, что в первом полугодии 2017 года предприятия нефтегазового сектора заплатили налогов на сумму 57,6 млрд грн, перерабатывающие компании — 45,1 млрд грн, предприятия добывающей отрасли — 43,8 млрд грн, электроэнергетики — 19,9 млрд грн, оптовой и розничной торговли — 19 млрд грн, а транспортной отрасли — 15,3 млрд грн. Крупные компании из других отраслей уплатили еще 33,4 млрд грн налогов.

При этом по сравнению с первым полугодием 2016-го уплата налогов крупными компаниями добывающей отрасли выросла на 19,3 млрд грн, нефтегазового сектора — на 15,9 млрд грн, электроэнергетики — на 6,5 млрд грн, перерабатывающей промышленности — на 2,3 млрд грн, транспортной отрасли — на 1,7 млрд грн, а оптовой и розничной торговли — на 1 млрд грн.

Топ-60 налогоплательщиков из шести отраслей

По материалам: "Дело"
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Теги: налоги , налогообложение , налогоплательщики , налоговые обязательства , налог на прибыль , налоговая , бизнес , фискальная служба

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