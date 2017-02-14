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ТОП-15 стран, куда ездили украинцы в прошлом году

  14 февраля 2017, 14:31
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Большинство украинцев в прошлом году ездили в Польшу, Россию, Венгрию и Молдову

ТОП-15 стран, куда ездили украинцы в прошлом году | Общество | Дело Увеличить картинку

В прошлом году из страны выезжали свыше 24,6 млн украинцев, при этом больше 98% из них ездили за границу с частными визитами. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

И только 0,9% или 224 тысячи граждан, согласно опубликованным данным, ездили в другие страны с туристическими визитами, а еще 0,63% или 156 тысяч украинцев — с деловыми.

В Госстате сообщают, что свыше 10 млн украинцев в прошлом году выезжали в Польшу, практически 3,86 млн граждан — в Россию, в Венгрию еще 2,89 млн, в Молдову — 1,65 млн украинцев, а в Беларусь — свыше 1,11 млн граждан. Согласно данным статистической службы, странами, которые больше всего принимали украинцев с бизнес-визитами в прошлом году, являются Польша, Беларусь, Болгария, Турция и Россия.

В какие страны ездили украинцы

В свою очередь, въезжали в Украину в 2016 году свыше 13,3 млн иностранцев. Из них свыше 4,2 млн граждане Молдовы, 1,82 млн — из Беларуси, 1,47 млн — граждане России, еще 1,26 млн — из Венгрии, а также 1,19 млн — граждане Польше.

Согласно данным Госстата, иностранцы приезжали в Украину снова-таки преимущественно с частными визитами — свыше 97%. В качестве туристов в страну въезжали 172 тысяч граждан других стран, 167 тысяч — в рамках культурного и спортивного обмена.

Из каких стран в Украину приезжали иностранцы

Свыше 33,3 тысяч иностранцев приезжали с деловыми и дипломатическими поездками, преимущественно из Турции, Молдовы, Беларуси, России и Грузии. Также, согласно опубликованным данным, в Украину в прошлом году иммигрировали 3 145 граждан других стран, на учебу приехали 2 087, а на работу — 26 человек.

По материалам: "Дело"
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Теги: туризм , бизнес-туризм , украина , киев , польша , россия , венгрия , молдова

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ТОП-15 стран, куда ездили украинцы в прошлом году | Общество | Дело
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