ТОП-15 товаров, которые украинский бизнес может продавать Канаде

Украина может существенно нарастить в Канаду экспорт проводов, которые используются в моторных транспортных средствах, самолетах и на судах, агломерированные руды и железные концентраты, оксид алюминия, карбамид, а также прутки и бруски из углеродистой стали с рельефом.

Об этом свидетельствуют данные Офиса продвижения экспорта.

В Офисе проанализировали объемы украинского экспорта этих товаров в Канаду, а также импорт ею этих товаров из других стран.

Также украинские предприниматели потенциально могут наращивать продажу в Канаду плоского проката из углеродистой стали, кукурузы, лесоматериалов, природного урана, соевых бобов, шоколада, лекарственных препаратов, нефти и нефтепродуктов.