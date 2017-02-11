ТОП-15 товаров, которые украинский бизнес может продавать Канаде

11 февраля 2017, 10:25
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В украинских предпринимателей есть потенциал увеличения экспорта в Канаду проводов, руд и железных концентратов, оксида алюминия, карбамида, прутков, плоского проката, кукурузы, считают в Офисе продвижения экспорта

ТОП-15 товаров, которые украинский бизнес может продавать Канаде | Экономика | Дело Увеличить картинку

Украина может существенно нарастить в Канаду экспорт проводов, которые используются в моторных транспортных средствах, самолетах и на судах, агломерированные руды и железные концентраты, оксид алюминия, карбамид, а также прутки и бруски из углеродистой стали с рельефом.

Об этом свидетельствуют данные Офиса продвижения экспорта.

В Офисе проанализировали объемы украинского экспорта этих товаров в Канаду, а также импорт ею этих товаров из других стран.

Также украинские предприниматели потенциально могут наращивать продажу в Канаду плоского проката из углеродистой стали, кукурузы, лесоматериалов, природного урана, соевых бобов, шоколада, лекарственных препаратов, нефти и нефтепродуктов.

ТОП-15 видов продукции с потенциалом экспорта из Украины в Канаду

По материалам: "Дело"
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Теги: экспорт , канада , торговля , зона свободной торговли

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ТОП-15 товаров, которые украинский бизнес может продавать Канаде | Экономика | Дело
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