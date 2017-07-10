Тренировку с Виталием Кличко выставили на ProZorro

10 июля 2017, 15:51
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Мэр Киева решил изменить традицию благотворительных завтраков/ужинов с чиновниками и предложил благотворительную тренировку

Тренировку с Виталием Кличко выставили на ProZorro | Киев | Дело Увеличить картинку

25 июля на сайте ProZorro.Продажи пройдет благотворительный аукцион "Тренировка с мэром Киева".

"В здоровом теле — здоровый дух и энергия для новых жизненных свершений. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко пытается тренироваться каждое утро. И готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки. Итак, секреты утренней тренировки от Виталия Кличко на ProZorro.Продажи", — говорится в описании лота.

Начальная ставка — 1000 грн. Полученные деньги пойдут благотворительному фонду имени Св. Луки.

Напомним, ранее ряд молодых чиновников (в основном заместители министров) выставлял на сайте ProZorro благотворительные завтраки с собой. Среди них — Максим Нефьодов, Анастасия Деева, Натальей Бойко.

Недавно появились лоты ужин с министром юстиции Павлом Петренко, дегустация вин с уполномоченным АМКУ Светланой Панаиотиди.

По материалам: "Дело"
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Теги: виталий кличко , prozorro , благотворительность

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Тренировку с Виталием Кличко выставили на ProZorro | Киев | Дело
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