Тренировку с Виталием Кличко выставили на ProZorro

25 июля на сайте ProZorro.Продажи пройдет благотворительный аукцион "Тренировка с мэром Киева".

"В здоровом теле — здоровый дух и энергия для новых жизненных свершений. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко пытается тренироваться каждое утро. И готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки. Итак, секреты утренней тренировки от Виталия Кличко на ProZorro.Продажи", — говорится в описании лота.

Начальная ставка — 1000 грн. Полученные деньги пойдут благотворительному фонду имени Св. Луки.

Напомним, ранее ряд молодых чиновников (в основном заместители министров) выставлял на сайте ProZorro благотворительные завтраки с собой. Среди них — Максим Нефьодов, Анастасия Деева, Натальей Бойко.

Недавно появились лоты ужин с министром юстиции Павлом Петренко, дегустация вин с уполномоченным АМКУ Светланой Панаиотиди.