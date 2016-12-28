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Треть законопроектов Верховной Рады VIII созыва невозможно реализовать, а Коста-Рика отменила визы для украинцев

28 декабря 2016, 19:28
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Обнародованы результаты работы Верховной Рады в уходящем году. Луценко известны все члены "МАФии" в Киеве. Коста-Рика отменила визы для украинцев, а Порошенко встретится с Трампом в феврале

Треть законопроектов Верховной Рады VIII созыва невозможно реализовать, а Коста-Рика отменила визы для украинцев | Политика | Дело Увеличить картинку

Обнародованы результаты работы Верховной Рады в уходящем году

За все время работы Верховной Рады VIII созыва было зарегистрировано рекордное количество законопроектов — 4,6 тыс. Это значительно превышает показатели Рад предыдущих созывов.

В этом году скорости депутатов можно лишь позавидовать: в среднем 37 законопроектов в один день пленарного заседания, или 12 минут на рассмотрение одного законопроекта (с обсуждением и голосованием).

Луценко известны все члены "МАФии" в Киеве

Генеральной прокуратуре известны фамилии 20 человек, которые контролируют сети незаконных киосков. Об этом на брифинге в КГГА сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его данным, они контролируют около 2 тысяч незаконных МАФов.

"Хотя эти киоски работали незаконно, их необходимо демонтировать, а не уничтожать. Поэтому у меня есть замечания к работе киевской полиции, которая не смогла обеспечить коммунальникам спокойный демонтаж МАФов. Также есть замечания и к работе коммунальщиков, которые должны были демонтировать торговые точки. Вместо этого они их повредили", — сказал генеральный прокурор.

По его мнению, все органы власти столицы должны взаимодействовать в вопросе по демонтажу незаконных МАФов. Это касается и городской власти, и полиции, и коммунальщиков, и прокуратуры.

Коста-Рика отменила визы для украинцев

Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

Порошенко встретится с Трампом в феврале

Встреча президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", — отметил Елисеев.

По его словам, телефонный разговор между лидерами государств был дружественным.

"Первый блин не стал комом — это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора — свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", — подытожил замглавы АП.

На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро

Кубинский парламент запретил использовать имя недавно скончавшегося лидера страны Фиделя Кастро при названии улиц или каких-либо других объектов, а также для названия наград или титулов.

Президент Кубы Рауль Кастро отметил, что его брат выступал против культа личности и этот закон соответствует его воле.

Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни.

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Треть законопроектов Верховной Рады VIII созыва невозможно реализовать, а Коста-Рика отменила визы для украинцев | Политика | Дело
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