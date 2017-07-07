Три дивизии, развернутые РФ на границе с Украиной — наступательные — Муженко

07 июля 2017, 19:41
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Российские дивизии, развернутые на границах Украины, предназначены для наступательных действий заявляет начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко

Три дивизии, развернутые РФ на границе с Украиной — наступательные — Муженко | Регионы | Дело Увеличить картинку

Три мотострелковых дивизии, которые РФ развернула вблизи границ Украины, не предназначенные для обороны, эти соединения имеют четкую наступательную направленность, заявляет начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая приходит на их комплектование, свидетельствует о том, что эти российские дивизии по своей сути являются ударными и предназначены для ведения наступательных действий. Даже в штатном названии есть понятие "ударные", которое отличает их от остальных дивизий и подчеркивает особое назначение", — сказал Муженко в своем выступлении на совместном заседании Военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму находится более 30 тыс. российских военных. Ежемесячно РФ снабжает своих военных на 5 тыс. тонн горючего и 500 тыс. боеприпасов. Такова информация Генштаба.

Так же Муженко заявил, что судя по действиям российской стороны, часть войск, готовящихся для переброски для участия в российско-белорусских учениях "Запад-2017", может после их окончания остаться на территории Беларуси. По его мнению, такие действия могут позволить РФ существенно сократить сроки для создания ударных группировок на западном и юго-западном стратегических направлениях, что создает прямую угрозу для безопасности Украины.

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Теги: война , война с россией , крым , оккупация крыма , россия

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Три дивизии, развернутые РФ на границе с Украиной — наступательные — Муженко | Регионы | Дело
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