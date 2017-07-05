Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области

Пассажирский поезд №232 "Геническ–Ивано-Франковск" столкнулся с легковым авто "Cherry Kimo". В результате трое людей в автомобиле погибли, среди них — ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Запорожской области (ГУ ГСЧС в Запорожской области).

Столкновение произошло 5 июня 2017 года в 12:52 в Мелитопольском районе на перегоне между станциями "Якимовка" и "Тащенак" (1 236 км) на регулируемом необорудованном железнодорожном переезде. Сообщение о ДТП поступило от дежурного Приднепровской железной дороги в 13:15.

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области сообщает, что личности, возраст и место проживания погибших устанавливаются.

Движение железнодорожного транспорта на участке остановлено. На месте аварии работают спасатели ГУ ГСЧС в Запорожской области.