Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области

05 июля 2017, 15:51
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Трое людей погибло из-за столкновения автомобиля с пассажирским поездом "Геническ-Ивано-Франковск". Движение ж/д транспорта на участке остановлено

Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Пассажирский поезд №232 "Геническ–Ивано-Франковск" столкнулся с легковым авто "Cherry Kimo". В результате трое людей в автомобиле погибли, среди них — ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Запорожской области (ГУ ГСЧС в Запорожской области).

Столкновение произошло 5 июня 2017 года в 12:52 в Мелитопольском районе на перегоне между станциями "Якимовка" и "Тащенак" (1 236 км) на регулируемом необорудованном железнодорожном переезде. Сообщение о ДТП поступило от дежурного Приднепровской железной дороги в 13:15.

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области сообщает, что личности, возраст и место проживания погибших устанавливаются.

Движение железнодорожного транспорта на участке остановлено. На месте аварии работают спасатели ГУ ГСЧС в Запорожской области.

По материалам: "Дело"
Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области | Происшествия | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.54
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.76 11.99
Киевская область 23.24 10.67
Львовская область 23.23 11.69
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.