Турчинов на передовой обсудил с военными, на что потратить средства для Гособоронзаказа

07 августа 2017, 12:40
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов посетил зону проведения АТО и обсудил с военным руководством, солдатами и офицерами вопросы обеспечения и боеготовности подразделений Вооруженных сил

Увеличить картинку Фото: сайт СНБО

В настоящее время прорабатываются дополнения в Государственный оборонный заказ в связи с изменениями в бюджет текущего года и увеличением финансирования оборонных расходов, передает слова Турчинова пресс-служба СНБО

"В этих изменениях в Государственный оборонный закон должны учитываться, в первую очередь, реальные потребности боевых подразделений ВСУ, которые непосредственно противостоят российской агрессии, а не предложения чиновников, которые не всегда принимают во внимание объективную ситуацию на фронте", — заявил Турчинов.

По его словам, это касается как боеприпасов, так и оружия, военной техники, систем радиоэлектронной борьбы, медицинского и материально-технического обеспечения военных.

По данным СНБО, Турчинов проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений ВСУ в оперативно-тактической группировке "Луганск". По результатам проверки он провел совещание с военным руководством АТО.

Турчинов также посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Новозвановка.

Во время совещания с военным руководством, а также общаясь с солдатами и офицерами на передовой, Турчинов уделил внимание проблемным вопросам военно-технического обеспечения боевых подразделений, которые находятся на переднем рубеже нашей обороны.

Секретарь СНБО отметил, что при планировании бюджета на следующий год необходимо "закладывать приоритетное повышение денежного обеспечения военнослужащих, которое не может уступать зарплатам чиновников".

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Теги: александр турчинов , снбо , ато , зона ато

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