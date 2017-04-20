Турчинов рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне

Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию, заявляет секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, что представляет угрозу для всей Европы", — сказал Александр Турчинов на церемонии открытия Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" в четверг.

По словам секретаря СНБО, РФ также усиливает свои позиции на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины, на сегодня на Донбассе находятся до 30 тыс. боевиков, их количество планируется увеличить до 50 тыс. К тому же на границе с Украиной развертываются три новые дивизии (3-я, 114-я и 150-я).

"Такая мощная военная группировка имеет исключительно наступательный характер… Российские подразделения, дислоцированные вдоль границы с Украиной, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства ", — считает Турчинов.

Секретарь СНБО отдельно отметил военные учения РФ и Беларуси "Запад-2017" (100 тыс. военнослужащих), которые пройдут в непосредственной близости к Украине и восточным рубежам НАТО.

"По оценкам военных специалистов конечная цель этих учений состоит в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн при условии сокращения времени на их стратегическую подготовку", — сказал Турчинов.

Секретарь СНБО не исключает в сентябре 2017 года во время учений скрытой подготовки российских войск к стратегической наступательной операции. "Есть все основания считать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в республике Беларусь", — предостерег Турчинов.

По его словам ВПК России также готовится к войне — ряд предприятий переведен на усиленный график работы, а "Российские железные дороги" дополнительно закупают 30 тыс. универсальных платформ.