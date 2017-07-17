У Гройсмана будет новый пресс-секретарь

17 июля 2017, 16:40
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Вместо Дмитрия Столярчука, уволившегося "в силу личных обстоятельств" пресс-секретарем премьер-министра станет Александр Мельничук, работавший в Национальной телекомпании

Увеличить картинку Фото: правительственный портал

Директор департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, действующий пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана — Дмитрий Столярчук заявил, что подает в отставку.

"Друзья, в моей профессиональной жизни назрели изменения. В силу личных обстоятельств я вынужден оставить должности пресс-секретаря премьер-министра Украины и руководителя департамента информации и коммуникаций с общественностью правительства", — написал он в Facebook.

Гройсман пока предложил Столярчуку остаться его советником по вопросам медиа и коммуникаций. "Я сконцентрируюсь на развитии стратегических коммуникаций, в частности, на новых проектах в рамках правительственной коммуникационной стратегии "Единый голос", — сообщил Столярчук.

Новым пресс-секретарем премьер-министра станет бывший заместитель генерального директора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Александр Мельничук, сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

47-летний Мельничук занимал должность замгендиректора НОТУ до 21 мая 2017 года, когда в ходе реорганизации телекомпании было сокращено количество заместителей. До этого Мельничук был генеральным директором телеканала "НТН".

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Теги: кабмин , владимир гройсман

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