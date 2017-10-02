У Кличко новый заместитель вместо Сагайдака

Виталий Кличко подписал распоряжение №740 о назначении Дмитрия Давтяна заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с 27 сентября 2017 года, в порядке перевода из Запорожской областной государственной администрации.

Новый заместитель председателя КГГА заниматься вопросами транспортной инфраструктуры столицы.

"Я получил предложение от Киевского городского головы и главы КГГА Виталия Кличко, присоединится к его команде, чтобы делать нашу столицу лучше! Я принял вызов и новое испытание в жизни, принял предложение и новую работу", — написал Давтян в Facebook.

Дмитрий Давтян (32 года) получил квалификацию магистра финансов в Харьковском национальном университет им. Каразина.

Работал в гостинице "Харьков", журналистом "Медиаком Плюс", в ООО "Инвестиционная группа ДАД", которой он владеет вместе с отцом и сестрой.

С 29 апреля 2016 по сентябрь 2017 работал в должности первого зам главы Запорожской облгосадминистрации.

Его отец — депутат Харьковского облсовета, глава Харьковской организации БПП, в 2006-2011 гг. был почетным консулом Австрии в Харькове.