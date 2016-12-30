У полиции Киевской области новый руководитель

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Раздел: Новости Украины > Общество
Теги: киев, полиция, назначение
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|Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
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