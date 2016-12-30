У полиции Киевской области новый руководитель

30 декабря 2016, 09:47
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Полицию Киевской области официально возглавил Дмитрий Ценов

У полиции Киевской области новый руководитель | Общество | Дело Увеличить картинку

Полицию Киевской области официально возглавил Дмитрий Ценов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил вчера, 29 декабря, на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности Председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Полковник полиции поздравил новоназначенного руководителя и отметил, что полиция Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.

Полковник полиции Д.Ценов поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что знает проблемы каждого работника полиции области и только совместными усилиями можно выполнить все поставленные задачи.

После окончания торжественной части руководители структурных и территориальных подразделений полиции столичной области обсудили вопросы обеспечения общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских праздников.

По материалам: Українські національні новини
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Теги: киев, полиция, назначение

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У полиции Киевской области новый руководитель | Общество | Дело
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