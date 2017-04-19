У президента пояснили, зачем требуют доступ к реестру возмещения НДС

19 апреля 2017, 11:05
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В Администрации президента уверяют, что доступ к реестру возмещения НДС необходим, чтобы получать проверенную и оперативную информацию об администрировании налога, а также о масштабах злоупотреблений

У президента пояснили, зачем требуют доступ к реестру возмещения НДС | Экономика | Дело Увеличить картинку

Администрация президента уверяет, что доступ к реестру возмещения НДС необходим, чтобы получать прозрачную и оперативную информацию, а также для предупреждения возможных злоупотреблений. Об этом сообщается на Facebook-странице Администрации президента.

У президента отмечают, что при подготовке к заседанию Национального совета реформ, которое состоялось 31 марта, выяснилось, что не всегда можно получить проверенную и оперативную информацию об администрировании налога, а также о масштабах злоупотреблений.

Сообщается, что по результатам обсуждения президент поручил аппарату Совета нацбезопасности и обороны изучить эти вопросы и рассмотреть на одном из следующих заседаний. Аппарат СНБО якобы привлек Дмитрия Шимкива "как секретаря Нацсовета реформ, специалиста с опытом управления информационными системами и анализа больших объемов данных".

Предварительный анализ публичного реестра якобы позволил представителям Администрации президента увидеть примеры возможных злоупотреблений. Среди них, в частности, несоблюдение порядка очередности включения заявлений о возмещении НДС; изменения даты заключения территориального органа ДФС по возмещению; нарушение сроков согласования сумм возмещения НДС; предоставление временных преференций по возмещению одним компаниям перед другими.

У президента отмечают, что "продолжают получать сигналы о рисках ручного вмешательства в администрирование налога, непрозрачности и других злоупотреблений даже после запуска публичного реестра заявок на возмещение".

Именно потому, по словам администрации, решили начать аналитические работы путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных.

"Перед нами стоит задача предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими данными ГФС выявлять модели злоупотреблений и манипуляций. Предложенная модель работы делает невозможным внесение любых изменений в базы данных ГФС со стороны Администрации Президента Украины", — говорится в тексте сообщения.

По материалам: "Дело"
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Теги: возмещение ндс , ндс , президент , администрация президента , налоги , дмитрий шимкив , реестр

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У президента пояснили, зачем требуют доступ к реестру возмещения НДС | Экономика | Дело
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