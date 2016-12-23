У ПриватБанка появился новый набсовет, а Нацбанк в январе ждет транша от МВФ

В новый состав набсовета ПриватБанка вошли управляющий директор ЕБРР в регионе Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, экс-специалист UniCredit, Европейского центробанка, частных инвесткомпаний Андреа Монета.

В состав также вошли Оксана Маркарова, первый замминистра финансов; Артем Шевалев экс-замминистра финансов, представитель ЕБРР; Стивен Силиг, который был предложен Всемирным Банком, знаменит ролью в разрешении банковского кризиса в Ирландии; Сергей Алексеенко, инвестиционный банкир, советник главы Нафтогаза, а также Энгин Анкчакоча, советник МВФ по банковскому сектору.

Украина может получить четвертый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда в январе 2017-го. Ведь в течение последней недели были выполнены два важных требования МВФ — национализация ПриватБанка и принятие госбюджета-2017.

По словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, "все мировое сообщество" поздравило Украину и НБУ с национализацией ПриватБанка.

Национальный банк Украины сможет выполнить план отчисления прибыли в госбюджет-2017 в размере 45 млрд грн, несмотря на первоначальную ее оценку в 35,5 млрд грн.

"Благодаря национализации ПриватБанка мы сможем расформировать резервы (созданные из-за просрочки ПриватБанком рефинансирования НБУ). Они как раз и пойдут на прибыль Нацбанка, и мы сможем заплатить больше", — пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Верификация социальных выплат позволила сэкономить около 10 млрд грн. "Общая экономия составила порядка 10 млрд грн. Трудно сказать, что было эффективнее — верификация или другие меры, но мы будем менять подходы, мы уже наладили работу с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики. В следующем году мы усилим меры по верификации, потому что это экономит средства налогоплательщиков", — сообщил министр финансов Александр Данилюк.