Эксклюзив

У ПриватБанка появился новый набсовет, а Нацбанк в январе ждет транша от МВФ

23 декабря 2016, 20:27
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Министерстве финансов озвучили имена семи новых членов наблюдательного совета ПриватБанка. А НБУ планирует выполнить план по отчислениям в госбюджет-2017 за счет расформирования резервов под рефинансирования для ПриватБанка

Увеличить картинку Коммерсантъ

Представлен новый набсовет ПриватБанка

В новый состав набсовета ПриватБанка вошли управляющий директор ЕБРР в регионе Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, экс-специалист UniCredit, Европейского центробанка, частных инвесткомпаний Андреа Монета.

В состав также вошли Оксана Маркарова, первый замминистра финансов; Артем Шевалев экс-замминистра финансов, представитель ЕБРР; Стивен Силиг, который был предложен Всемирным Банком, знаменит ролью в разрешении банковского кризиса в Ирландии; Сергей Алексеенко, инвестиционный банкир, советник главы Нафтогаза, а также Энгин Анкчакоча, советник МВФ по банковскому сектору.

Гонтарева ожидает финпомощи от МВФ уже в январе

Украина может получить четвертый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда в январе 2017-го. Ведь в течение последней недели были выполнены два важных требования МВФ — национализация ПриватБанка и принятие госбюджета-2017.

По словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, "все мировое сообщество" поздравило Украину и НБУ с национализацией ПриватБанка.

Благодаря национализации ПриватБанка, НБУ перечислит в бюджет на 14 млрд грн больше

Национальный банк Украины сможет выполнить план отчисления прибыли в госбюджет-2017 в размере 45 млрд грн, несмотря на первоначальную ее оценку в 35,5 млрд грн.

"Благодаря национализации ПриватБанка мы сможем расформировать резервы (созданные из-за просрочки ПриватБанком рефинансирования НБУ). Они как раз и пойдут на прибыль Нацбанка, и мы сможем заплатить больше", — пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Минфин сэкономил 10 млрд гривень по итогам верификации соцвыплат

Верификация социальных выплат позволила сэкономить около 10 млрд грн. "Общая экономия составила порядка 10 млрд грн. Трудно сказать, что было эффективнее — верификация или другие меры, но мы будем менять подходы, мы уже наладили работу с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики. В следующем году мы усилим меры по верификации, потому что это экономит средства налогоплательщиков", — сообщил министр финансов Александр Данилюк.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: приватбанк, нбу, мвф, финансовая помощь, бюджет, госбюджет, социальные выплаты, минфин

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.27
EUR EUR - - 27.44
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.09 12.87
Киевская область 20.78 12.38
Львовская область 20.68 12.33
Опросы
Ваши действия в связи с национализацией ПриватБанка
Все опросы
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Большой брат: Как будут проверять бизнес со следующего года Большой брат: Как будут проверять бизнес со следующего года Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика
Все новости
Комментируемые
1 "Черная касса" Партии регионов: в НАБУ прокомментировали экспертизу подписи главы ЦИК Охендовского 2 Провокации РФ заставили Британию продлить программу тренировок украинской армии 3 Из плена освобожден последний "киборг" — Порошенко 4 ОПОРА зафиксировала 86 нарушений на выборах в объединенных территориальных общинах 5 Отступая после боя на Светлодарской дуге, боевики оставили военное снаряжение российского производства — штаб
Все новости
Видео
 Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Порошенко рассказал, как спасли ПриватБанк и всю банковскую систему
Все видео
Фото
В Киеве открыли главную елку (фото)
В Киеве открыли главную елку (фото)
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.