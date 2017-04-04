У украинских националистов конфискуют 100 тыс. грн

04 апреля 2017, 18:04
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НАПК добилось конфискации у партии "Конгресс украинских националистов" взносов на сумму более 100 тыс. грн

У украинских националистов конфискуют 100 тыс. грн | Политика | Дело Увеличить картинку

Национальное агентство по предупреждению коррупции получило решение суда, которым в государственный бюджет конфискуется более 100 тыс. гривень суммы взносов, сделанных в поддержку политической партии "Конгресс украинских националистов".

24 марта Печерский райсуд удовлетворил иск НАПК и постановил конфисковать 101,6 тыс. грн взносов, полученных в наличной форме.

Как поясняет НАПК, о членских взносах в поддержку указанной политической партии стало известно по результатам анализа отчета КУН. В третьем квартале 2016 года указанные взносы получал глава КНУ с нарушением установленного законом порядка.

"Суммы взносов были осуществлены в наличной форме, а не через банковские операции и не были перечислены на текущие счета указанной партии в соответствующем отчетном периоде, что является нарушением части восьмой статьи 14 Закона. Взносы на общую сумму 101 651, 56 грн были получены от 16 физических лиц, их суммы колеблются от 1 385,19 грн до 10 тыс. грн", — сообщила Галина Корчак, глава НАПК, координатор Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции.

Нацагентство напоминает, что принятие членских взносов в наличной форме через кассу партии является нарушением ч. 8 ст. 14 Закона Украины "О политических партиях в Украине", согласно которой денежные взносы в пользу партии осуществляются исключительно через банковские операции.

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Теги: нацагентство по предотвращению коррупции , печерский суд , партия

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У украинских националистов конфискуют 100 тыс. грн | Политика | Дело
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