Uber в Киеве повысил тарифы

Uber повысил тарифы в Киеве с 8 июля 2017 года: минута теперь стоит 0,45 грн, а цена за км поездки — 5 грн. Об этом компания сообщает в своем корпоративном блоге.

При этом минимальная стоимость поездки с Uber в Киеве остается прежней: стоимость посадки — 20,5 грн, а минимальная стоимость поездки — 25 грн.

В компании подорожание услуг объясняют желанием привлечь новых водителей в сервис.

Напомним, за первый год работы в Украине Uber запустился в 5 городах — Киев, Львов, Одесса, Днепр и Харьков, анонсировал запуск в Кривом Роге, Запорожье и Николаеве. Также в Украине сервис разрешил рассчитываться за поездку наличными.