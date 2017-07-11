Uber в Киеве повысил тарифы

11 июля 2017, 14:46
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Uber повысил стоимость минуты и километра поездки

Uber в Киеве повысил тарифы | Киев | Дело Увеличить картинку

Uber повысил тарифы в Киеве с 8 июля 2017 года: минута теперь стоит 0,45 грн, а цена за км поездки — 5 грн. Об этом компания сообщает в своем корпоративном блоге.

При этом минимальная стоимость поездки с Uber в Киеве остается прежней: стоимость посадки — 20,5 грн, а минимальная стоимость поездки — 25 грн.

В компании подорожание услуг объясняют желанием привлечь новых водителей в сервис.

Напомним, за первый год работы в Украине Uber запустился в 5 городах — Киев, Львов, Одесса, Днепр и Харьков, анонсировал запуск в Кривом Роге, Запорожье и Николаеве. Также в Украине сервис разрешил рассчитываться за поездку наличными.

По материалам: "Дело"
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Теги: сервис , uber

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Uber в Киеве повысил тарифы | Киев | Дело
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