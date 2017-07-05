Участникам АТО в Киевской области в 2017 году выделили более тысячи земельных участков

05 июля 2017, 11:25
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За шесть месяцев этого года участникам АТО выделили более 10 тыс. земельных участков, средняя площадь каждого составляет 1,2 га

Участникам АТО в Киевской области в 2017 году выделили более тысячи земельных участков | Экономика | Дело Увеличить картинку

За первое полугодие 2017 года от участников АТО в органы Госгеокадастра поступило 36 573 заявления на получение земельных участков.

Как сообщает служба, за это время военнослужащим предоставили разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу 26 325 земельных участков общей площадью 38,57 тыс. га (71,9% от поданных заявлений). Остальные заявления находятся на рассмотрении.

Фактически в собственность за 6 месяцев 2017 участники АТО получили 12 189 земельных участков общей площадью 16,86 тыс. гектаров.

За аналогичный период 2016 года на собственность военнослужащим предоставлено 10 775 земельных участков общей площадью 12,92 тыс. гектаров. То есть в 2017 году показатели выросли на 11% и 23% соответственно.

За шесть месяцев 2017 больше всего участникам АТО было передано земельных участков в Кировоградской (1 390 участков), в Винницкой (1 205) и в Киевской (1 176) областях.

Госгеокадастр прогнозирует незначительное снижение темпов передачи земельных участков участникам АТО и другим категориям граждан в третьем квартале текущего года в связи с введением новых правил управления сельхозземлями, находящихся в государственной собственности. Согласно Стратегии рационального управления землями сельхозназначения государственной собственности установлен паритет между площадью земель, переданных в пользование на открытых аукционах в предыдущем периоде, и площадью земли, переданных безвозмездно, в соотношении 1: 0,25.

Восстановление динамики ожидается в четвертом квартале текущего года.

Данное решение было принято Кабмином 7 июня.

СПРАВКА

С июля 2014 (с момента введения инициативы по обеспечению землей) и по состоянию на 29 июня 2017 участники АТО подали в органы Госгеокадастра более 168 000 заявлений на получение участков. По результатам рассмотрения обращений землеустроители предоставили военным почти 131 тыс. разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли, что составляет 78% от количества поданных заявлений. Сегодня военнослужащие оформили в собственность более 54 тыс. земельных участков площадью 65 тыс. гектаров.

С момента введения инициативы больше участков участникам АТО было передано в Киевской (5 820 участков), в Кировоградской (5 684) и в Хмельницкой (4 859) областях.

Для сравнения за этот же период в органы местного самоуправления подано 89 653 заявления на получение земельных участков. Военнослужащим предоставлено разрешение на разработку проектов землеустройства по отводу 40 908 земельных участков общей площадью 13,9 тыс. га, что составляет 45% от количества поданных заявлений.

На сегодняшний день органами местного самоуправления переданы в собственность участникам АТО 16 266 земельных участков общей площадью 4,8 тыс. гектаров.

По материалам: "Дело"
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Теги: ато , земля , госгеокадастр

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Участникам АТО в Киевской области в 2017 году выделили более тысячи земельных участков | Экономика | Дело
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