Учебный самолет ВСУ разбился в Хмельницкой области — Минобороны

29 сентября 2017, 13:52
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

На место авиакатастрофы выехала поисково-спасательная группа воздушных сил

Увеличить картинку Фото: Евгений Дмитриенко

Информация о пилотах и месте падения обновлена

В районе Староконстантинова (Хмельницкая обл.) разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Авиакатастрофа произошла во время плановых полетов вблизи Староконстантинова примерно в 12:20 дня.

По данным командования воздушных сил, два пилота погибли, а самолет упал в районе Красилова.

На место авиационной катастрофы выехали поисково-спасательная группа и комиссия командования Воздушных сил ВСУ. Причины и обстоятельство падения выясняются.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: самолет , военные , авиакатастрофа , авиация

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.52
EUR EUR - - 31.24
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.88 13.85
Киевская область 23.22 13.12
Львовская область 22.93 13.17
Читаемые в разделе
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все новости
Комментируемые
1 В Украине уже собрано 40 млн тонн зерновых 1 2 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 3 Жінка на велосипеді — це ознака того, що місто безпечне для велосипедистів — радниця Кличка 4 Найдены виновные в поджоге травы возле склада боеприпасов в Мариуполе — ВСУ 5 Как выглядят танковые учения украинских военных по стандартам НАТО (фото)
Все новости
Видео
 В Белой Церкви произошел пожар на крупном фармацевтическом заводе
Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все видео
Фото
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.