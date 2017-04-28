Учения "Си Бриз — 2017" пройдут под руководством штаба по стандартам НАТО

28 апреля 2017, 09:42
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В предстоящих учениях кроме украинских и американских военных моряков, по плану, примут участие представители Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции, а также военнослужащие других воинских формирований Украины

Учения Увеличить картинку

Украинско-американские учения "Си Бриз — 2017" ("Sea Breeze-2017") пройдут по новой методике и под руководством штаба командования, разработанного по стандартам НАТО, сообщил пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Основной особенностью украинско-американских учений "Си Бриз — 2017" является изменение структуры штаба, который в этом году будет состоять из непосредственно руководства учений и отдельно штаба морского командования, разработанного по стандартам НАТО. Будет отличаться от предыдущих учений и метод их проведения — международные маневры будут проходить в режиме "free play" (свободная игра)", — цитирует пресс-центр руководителя рабочей группы по планированию учений от ВМС Украины заместителя командующего ВМС по боевой подготовке капитана 1 ранга Алексея Неижпапу.

Он добавил, что в ходе "Си Бриз — 2017" многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным руководства учений, принимая решения и осуществляя руководство не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами. Это позволит провести апробацию способности перспективного штаба морского командования управлять силами в операциях по стандартам НАТО.

В предстоящих учениях кроме украинских и американских военных моряков, по плану, примут участие представители Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции, а также военнослужащие других воинских формирований Украины.

Учениям, которые пройдут в июле 2017 года в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря, будет предшествовать курсовая подготовка украинских военных моряков по разным направлениям с привлечением иностранных экспертов. Кроме того, будут проведены фазы планирования операций без задействования основных сил, что, в свою очередь, даст возможность нарастить способности штаба морского командования к проведению активной фазы международных маневров.

Украинско-американские учения серии "Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: нато , ввс , вмс украины

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