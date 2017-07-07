Указ о призыве в Нацгвардию в августе 2017 года подписан Порошенко

07 июля 2017, 22:31
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в ряды Национальной гвардии Украины в августе 2017 года.

Указ о призыве в Нацгвардию в августе 2017 года подписан Порошенко | Общество | Дело Увеличить картинку

На сайте Президента Украины опубликован текст указа №178/2017 от 7 июля:

"Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу".

Согласно п.1 указа, он издан для частичного изменения статей 2 и 3 указа от 24 февраля 2017 года №44 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".

Указом поручено Кабинету министров определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву в августе 2017 года на срочную военную службу в Нацгвардию Украины, и объемы расходов для проведения такого призыва.

Указ президента №44/2017 от 24 февраля 2017 года предусматривал сроки призыва граждан на срочную военную службу в апреле-мае и октябре-ноябре текущего года.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на увольнение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле-мае 2017 года; в октябре-ноябре 2017 года", — говорилось в указе от 24 февраля.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: нацгвардия , петр порошенко , президент

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Указ о призыве в Нацгвардию в августе 2017 года подписан Порошенко | Общество | Дело
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