Украина договорилась с KfW о выделении 300 млн грн на развитие предпринимательства

Национальный банк Украины и Министерство финансов подписали соглашение с Кредитным учреждением по восстановлению (KfW, Германия) о выделении 300 млн грн на поддержку финансирования малого и среднего бизнеса в Украине.

Как рассказал во время презентации программы заместитель руководителя Немецко-Украинского фонда (НУФ) Валерий Майборода, указанная программа должна способствовать росту капитальных инвестиций в экономику Украины, повышению капитализации самой экономики и расширению импортозамещения.

Приоритетными секторами при этом станут легкая и перерабатывающая промышленность, животноводство и возобновляемая энергетика.

Майборода отметил, что НУФ в этой программе будет выступать банком второго уровня, то есть будет работать с субъектами предпринимательской деятельности через банки-партнеры (ПроКредит банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Кредитвест Банк, Мегабанк, а также Кредобанк).

Как будет работать схема сотрудничества

Предприниматель подает заявку о кредите в банк-партнер, который рассматривает ее и передает для утверждения в фонд. Утвержденная кредитная заявка возвращается банку и тогда банк подписывает соглашение с субъектом предпринимательской деятельности о кредите, средства для которого предоставляет НУФ.

После того как кредит погашается, банки партнеры возвращают эти средства в НУФ.

Ресурс будут предоставлять в национальной валюте под 17% годовых. При этом ставка будет плавающий: в случае изменения тенденции на кредитном рынке, соответственно будет пересматриваться стоимость кредитования. Максимальная сумма кредита составляет 250 тыс. евро.

Инвестиционные кредиты будут предоставляться сроком до шести лет, кредиты для финансирования оборотных средств — до двух лет. Размер комиссии за предоставление кредита — 0,5% для инвестиционных кредитов и 1% для оборотных средств.

В рамках программы будут поддерживаться малые и средние предприятия с численностью рабочих до 250 человек.

Немецко-Украинский фонд был создан в 1999 году. Его учредителями являются Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины и KfW.

KfW является третьим по размеру активов банком Германии. 80% учреждения принадлежит Федеральному правительству Германии, 20% — федеральным землям страны.